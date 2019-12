Cina-Usa: ministero Esteri, Pechino si oppone ad abuso misure di controllo delle esportazioni

- La Cina si oppone all'abuso da parte degli Stati Uniti del concetto di sicurezza nazionale e del controllo delle esportazioni, per interferire e limitare i normali scambi e la cooperazione tra imprese. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. Il portavoce ha fatto riferimento a rapporti secondo cui il governo degli Stati Uniti sta definendo una serie di regole restrittive per limitare le esportazioni di tecnologie avanzate verso la Cina. Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sta dando gli ultimi ritocchi a cinque regole riguardanti tecnologie avanzate, tra cui il calcolo quantistico e la stampa 3D. "La Cina esorta gli Stati Uniti a fare di più per promuovere la fiducia reciproca e la cooperazione tra i due paesi, non viceversa", ha riferito Geng. Il portavoce ha poi ribadito che "gli Stati Uniti sono presuntuosi nel credere che le loro restrizionipossano impedire l'innovazione tecnologica cinese". "Restrizioni, interferenze, sabotaggi e blocchi statunitensi non influenzeranno la Cina", ha affermato Geng, aggiungendo che battute d'arresto temporanee ispireranno solo l'intelligenza del popolo cinese. "Siamo fiduciosi nel progresso e nello sviluppo tecnologico della Cina", ha aggiunto il funzionario. (segue) (Cip)