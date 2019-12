Taiwan: primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza

- Un evento per la presentazione dei programmi politici da parte dei candidati alla presidenza di Taiwan si è tramutato ieri in un dibattito improvvisato, che ha visto i due principali contendenti – la presidente uscente, Tsai Ing-wen, e il rivale del Kuomintang, Han Kuo-yu – scontrarsi in merito alle relazioni dell’Isola con la Cina. I due candidati e l’indipendente James Soong, che come Han esprime una posizione pro-cinese, avrebbero dovuto illustrare le loro piattaforme politiche punto per punto, ma hanno invece utilizzato i 90 minuti a disposizione per scambiarsi attacchi reciproci. “Presidente Tsai, dovresti far capire al popolo taiwanese dove lo stai conducendo”, ha dichiarato Han, sindaco dell’importante città meridionale di Kaohsiung. Han ha accusato Tsai di aver “tradito la fiducia dei sostenitori pro-indipendenza a causa dell’incapacità di illustrare una posizione chiara”. (segue) (Cip)