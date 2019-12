Taiwan: primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tsai ha replicato che “è la Cina a tentare di danneggiare lo status quo delle relazioni inter-stretto, e non Taiwan”. La campagna elettorale è entrata in una fase cruciale, in vista delle elezioni presidenziali che si terranno nell’Isola l’11 gennaio. I sondaggi attribuiscono a Tsai un significativo vantaggio: una rilevazione pubblicata da Apple Daily nella giornata di lunedì attribuisce al capo di Stato uscente il 47,2 per cento dei consensi, contro il 17,8 per cento di Han. Soong, che ha annunciato la sua candidatura il mese scorso, conterebbe sul sostegno del 6,6 per cento degli elettori. Tsai si è ripresa dalla crisi di fiducia che era culminata nella schiacciante sconfitta alle elezioni locali dello scorso anno; mesi di manifestazioni e proteste contro Pechino ad Hong Kong hanno rinsaldato lo scetticismo dell’elettorato taiwanese nei confronti della Cina continentale, giovando alla leadership del presidente in carica. (segue) (Cip)