Hong Kong-Australia: Accordo di libero scambio entrerà in vigore a gennaio 2020 (2)

- "Gli impegni assunti reciprocamente superano di gran lunga i nostri impegni dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), consentendo in tal modo ai nostri beni, servizi e investimenti di entrare nei rispettivi mercati a condizioni preferenziali", ha aggiunto il funzionario. Quando gli accordi entreranno in vigore, le merci originarie di Hong Kong entreranno in Australia in esenzione tariffaria dopo procedure semplificate. I fornitori di servizi di Hong Kong potranno godere di un accesso al mercato e di un trattamento analogo in circa 140 settori dei servizi, dove Hong Kong ha punti di forza tradizionali, inclusi servizi professionali e servizi finanziari. (segue) (Cip)