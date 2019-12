Usa: la Camera dei rappresentanti approva l’impeachment del presidente Trump (2)

- I capi d’accusa a carico di Trump sono meno solidi di quelli prospettati all’inizio dell’indagine promossa dai Democratici, che avevano accusato Trump a più riprese di corruzione e ostruzione della giustizia. Secondo i promotori dell’impeachment, Trump ha minacciato la sicurezza nazionale sospendendo per alcune settimana lo stanziamento di aiuti militari all’Ucraina, presumibilmente a fini ricattatori e per giovare all’interesse personale della sua rielezione. I Repubblicani si sono schierati compattamente contro questa tesi, che sostengono sia smentita sia dalle trascrizioni delle conversazioni telefoniche tra Trump e Zelensky, sia dalla sola testimonianza diretta dei fatti udita dal Congresso nelle scorse settimane. (segue) (Was)