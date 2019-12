Usa: la Camera dei rappresentanti approva l’impeachment del presidente Trump (4)

- L’Impeachment aggrava ulteriormente la profonda frattura che attraversa la classe politica e l’elettorato degli Stati Uniti, a soli due mesi dall’avvio delle primarie di partito in vista delle prossime elezioni presidenziali. Il giudizio finale in merito alle accuse mosse a Trump spetterà al Senato federale, controllato dai Repubblicani, che si sono schierati compattamente alle spalle del presidente. L’avvio della procedura di impeachment ha diviso profondamente l’opinione pubblica Usa, ma per il momento il consenso al presidente in carica non pare aver subito alcun contraccolpo. (Was)