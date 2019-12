Corea del Nord: inviato Usa Biegun in Cina dopo una sosta in Giappone

- L’Inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun, è atterrato in Cina oggi, dopo aver fatto tappa in Corea del Sud e Giappone. La sosta in Cina costituisce una aggiunta non programmata al viaggio di Biegun, iniziato domenica scorsa a Seul. L’inviato statunitense ha lasciato Tokyo oggi alla volta di Pechino, dove incontrerà funzionari cinesi per “discutere la necessità di mantenere l’unità internazionale nei confronti della Corea del Nord”, secondo una nota del dipartimento di Stato. A Seul, Biegun avrebbe discusso la possibilità di un incontro con funzionari nordcoreani presso il villaggio di Panmunjeon, al confine tra le due Coree. Alla fine, però, tale contatto non si è materializzato. (segue) (Cip)