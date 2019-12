Corea del Nord: inviato Usa Biegun in Cina dopo una sosta in Giappone (6)

- Il regime nordcoreano ha risposto conducendo una serie di test di missili balistici a corto raggio, inasprendo le polemiche con la Casa Bianca e il governo sudcoreano – il cui presidente, Moon Jae-in, si era molto speso per una storica svolta verso la riconciliazione – e minacciando infine di abbandonare del tutto il confronto dialettico con gli Usa entro la fine del 2019. Il senso di crescente urgenza che giunge da Pyongyang, sembra trovare una spiegazione nelle stime pubblicate all’inizio di questa settimana dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). L’annuale compendio statistico dell’agenzia stima infatti che le esportazioni della Corea del Nord siano crollate addirittura dell’83,8 per cento nel 2018 rispetto all’anno precedente, a soli 300 milioni di dollari annui. Già nel 2017, l’export di Pyongyang aveva subito una contrazione del 34,1 per cento, a 2,59 miliardi di dollari. (segue) (Cip)