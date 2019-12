Corea del Nord: inviato Usa Biegun in Cina dopo una sosta in Giappone (8)

- I dati presentati dall’Unctad sono simili a quelli pubblicati lo scorso luglio in un rapporto dall’Agenzia per la promozione del commercio e degli investimenti in Corea (Kotra). L’agenzia sudcoreana traccia anzi un quadro peggiore, stimando per il 2018 un calo dell’export nordcoreano dell’86,3 per cento, a soli 240 milioni di dollari, mentre le importazioni sarebbero calate del 31,2 per cento, a 2,6 miliardi di dollari. Secondo il Kotra, lo scorso anno il deficit commerciale della Corea del Nord è aumentato del 17,5 per cento, a 2,63 miliardi di dollari. (segue) (Cip)