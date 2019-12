Malesia: scandalo 1Mdb, ex premier Najib nominato per la prima volta nelle indagini Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro della Malesia, Najib Razak, ha testimoniato per la prima volta questo mese ad un’udienza del processo che lo vede incriminato in relazione al furto di miliardi di dollari dal fondo d’investimento sovrano 1Mdb. L’ex premier è accusato di aver ricevuto illegalmente 42 milioni di ringgit (10 milioni di dollari) da una ex controllata del fondo, Src International; il mese scorso una corte gli ha ordinato di presentare la propria linea difensiva, dopo aver stabilito che i procuratori hanno delineato con successo un caso a suo carico. Razak si è professato innocente dei reati di violazione dell’obbligo fiduciario, riciclaggio di denaro e abuso di potere, contestatigli nell’ambito del processo. Muhammad Shafee Abdullah, che guida il team difensivo di Razak, ha dichiarato all’inizio dell’udienza che l’ex premier non ha ragione di sospettare che gli sia stato inviato alcun denaro frutto di attività illecite. L’ex premier “non è stato coinvolto in alcun accordo corruttivo riguardante fondi da Src, e non ha sollecitato tangenti da alcun individuo”, ha detto l’avvocato. (segue) (Fim)