Malesia: scandalo 1Mdb, ex premier Najib nominato per la prima volta nelle indagini Usa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Goldman Sachs sta conducendo negoziati con le autorità della Malesia nel tentativo di far decadere le accuse penali a carico di tre sue subordinate in relazione allo scandalo di malversazione che ha riguardato il fondo d’investimento sovrano 1 Malaysia Development Berhad (1Mdb). Kuala Lumpur si è detta disponibile a patteggiare, ma chiede alla banca d’investimento statunitense compensazioni per l’assistenza che gli ex dipendenti della banca avrebbero prestato al finanziere Jho Low e all’ex premier Najib Razak per depredare il fondo sovrano. Il procuratore generale della Malesia, Tommy Thomas, ha presieduto due round di colloqui tra delegazioni del governo malese e di Goldman, e si è detto ottimista in merito ai margini per un accordo, anche se tra le due parti non è ancora stata raggiunta un’intesa sull’importo esatto della compensazione. (segue) (Fim)