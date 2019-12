Ambiente: Costa, voci scientifiche su relazione inquinamento-malattie da ascoltare

- ll ministro dell'Ambiente Sergio Costa evidenzia che "le voci scientifiche che indagano sulla relazione tra inquinamento e malattie e, nella fattispecie, tra Terra dei Fuochi e tumori, vanno ascoltate con grande attenzione. La ricerca del professore Giordano - afferma in una nota a proposito dello studio Veritas - è una ulteriore testimonianza dell’urgenza della battaglia contro la gestione illecita dei rifiuti pericolosi. Come ho già detto, ambiente e salute sono tra loro in una correlazione strettissima. La ricerca si confronti e dibatta, ma insieme, tutti insieme, senza preclusioni né divisioni. I nostri nemici sono altri: sono gli ecocriminali che incendiano i rifiuti, sono i delinquenti che seppelliscono l’immondizia. Ecco chi dobbiamo combattere. A chi si è impegnato in questa ricerca va il mio grazie cosi che ringrazio il territorio per il suo costante impegno di denuncia. A noi istituzioni tocca trovare soluzioni e fermare le illegalità. Ed è su questo che stiamo lavorando, ogni giorno", ha detto Costa.(Com)