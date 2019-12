Libano: Hariri ritira candidatura per guidare prossimo esecutivo

- Il primo ministro uscente del Libano, Saad Hariri, ha ritirato oggi la sua candidatura per ricoprire la guida del futuro esecutivo, in vista delle nuove consultazioni che dovrebbero iniziare domani, 19 dicembre. “Da quando ho presentato le mie dimissioni 50 giorni fa (il 29 ottobre scorso) in risposta alle richieste dei libanesi, ho cercato strenuamente di soddisfare la loro richiesta di formare un governo di esperti che credo da solo possa affrontare la pericolosa di crisi sociale ed economica che il nostro paese sta affrontando”, ha dichiarato Hariri. Il premier uscente ha aggiunto: “Quando ho capito che le posizioni emerse negli ultimi giorni sulla mia nomina erano irreversibili, nonostante il mio impegno categorico per la formazione di un governo di esperti, ho deciso di dichiarare che non mi candiderò per guidare un nuovo governo”.(Lib)