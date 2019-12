Onu: Guterres, Italia motore importante per ottenere risultati a Cop 26 sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un sostenitore fondamentale delle Nazioni Unite e sono fiducioso che il suo contributo permetterà di raggiungere buoni risultati alla Cop 26 del prossimo anno. Con queste parole il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso la sua soddisfazione per il colloquio avuto in serata a Villa Madama con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nella conferenza congiunta tenuta al termine dell'incontro, Guterres è tornato sulla "delusione" per l'esito della Cop 25 di Madrid, dicendosi tuttavia "certo di aver perso una battaglia del clima, non la guerra". La presenza di Italia e Regno Unito alla guida della prossima Cop 26 potranno, secondo il segretario Onu, permettere di portare avanti il lavoro per il raggiungimento di obiettivi più soddisfacenti. (Res)