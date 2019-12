Libia: Guterres (Onu), risolvere crisi per garantire sicurezza Sahel

- Risolvere la crisi in Libia è atto necessario per garantire la pace nel Sahel e sferrare un colpo decisivo al terrorismo. Lo ha detto il Segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, al termine del suo incontro a Villa Madama con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel ricordare che la crisi libica è un bacino di insicurezza che tocca il Sahel e si sviluppa su grandi distanze tramite la rete del terrorismo, Guterres ha nuovamente sostenuto l'embargo delle armi come misura necessaria da adottare per portare avanti un processo di pacificazione del paese nordafricano.(Res)