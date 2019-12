Usa: senatore Cruz, sanzioni Nord Stream 2 potrebbero limitare aggressività Putin

- L'amministrazione Trump dovrebbe utilizzare le sanzioni per fermare la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, che consentirebbe a Mosca di trasportare il gas naturale direttamente in Europa, alimentando l'aggressività militare del presidente Vladimir Putin. Lo ha affermato oggi il senatore Ted Cruz, repubblicano del Texas. Il gasdotto Nord Stream 2 "renderebbe l' Europa ancora più dipendente dall'energia russa" - ha detto Cruz a Maria Bartiromo di “Fox Business” -. "E questo rende l'Europa suscettibile al ricatto economico, perché Putin ha già dimostrato di essere perfettamente disposto a tagliare il gas nel pieno dell'inverno per cercare di costringere le persone a fare ciò che vuole". Il Senato ha recentemente approvato un disegno di legge bipartisan, che il presidente Trump dovrebbe firmare, che impone sanzioni sul progetto da 11 miliardi di dollari. Nord Stream 2, gestito da Gazprom, consentirebbe alla Russia di aggirare la Polonia e l'Ucraina e trasportare gas sotto il Mar Baltico. (Was)