Usa: amministrazione avanza piano per importare farmaci e ridurre prezzi

- L'amministrazione Trump sta avanzando un piano per consentire l'importazione di farmaci più economici dal Canada e da altri paesi nel tentativo di ridurre i costi di prescrizione. La Food and Drug Administration (Fda) annuncerà una norma che consente agli stati di sviluppare piani per importare alcuni farmaci da prescrizione dal Canada, riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”. L'apertura dei mercati statunitensi ai farmaci importati è un elemento centrale dell'impegno dell'amministrazione a ridurre i prezzi dei medicinali, consentendo ai cittadinin statunitensi di ottenere gli stessi risparmi dei consumatori di altri paesi. Secondo il piano al vaglio dell'amministrazione, i farmaci importati dovrebbero essere testati per confermarne l'autenticità e la sicurezza ed essere etichettati per la vendita negli Stati Uniti, hanno detto funzionari federali. I medicinali dovrebbero anche essere approvati dalla Fda. (Was)