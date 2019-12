Usa: analisti, espansione dovrebbe continuare fino al 2020

- L'espansione degli Stati Uniti continuerà fino alle elezioni presidenziali del 2020, sostenendo un mercato del lavoro in buona salute. E' questa la previsione dei 57 economisti che hanno partecipato all'indagine sullo stato dell'economia Usa del “Wall Street Journal” e che ha offerto una prospettiva relativamente ottimistica per la crescita del 2020, sebbene a un ritmo più lento rispetto al 2019. Gli analisti, in media, si aspettano che la crescita economica degli Stati Uniti rallenterà leggermente nel 2020, a un tasso su base annua dell'1,8 per cento nel quarto trimestre da un 2,2 per cento stimato nel 2019. Le previsioni sono positive anche per il mercato del lavoro. (Was)