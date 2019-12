Usa: alcuni democratici spingono Pelosi a ritardare invio articoli impeachment al Senato

- Alcuni deputati democratici stanno spingendo la portavoce della Camera dei rappresentante degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, e altri leader a ritardare l'invio al Senato degli articoli di impeachment contro il presidente Donald Trump, che dovrebbero essere approvati al termine del dibattito odierno alla Camera. Secondo la stampa Usa, l'idea di mettere sotto accusa Trump ritardando il processo in Senato sarebbe un modo per forzare il leader della maggioranza al Senato,Mitch McConnell, per condurre un processo a condizioni più favorevoli per i Democratici. In questo modo, se non venisse raggiunto un accordo, il processo potrebbe essere ritardato indefinitamente negando a Trump l'assoluzione prevista dal Senato. La data per l’inizio del processo in Senato dovrebbe essere il 6 gennaio. (Was)