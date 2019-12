Canada: media, spese ex leader conservatore Scheer oltre i 900mila dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttivo del Partito conservatore canadese sta verificando le spese presentate dall'ufficio dell'ex leader Andrew Scheer che superano di circa 700mila dollari il loro importo normale. Secondo l'emittente televisiva “Global News”, che cita fonti conservatrici, le normali spese presentate dall'ufficio di Scheer si aggirano intorno ai 200mila dollari per anno fiscale ma nel suo ultimo rendiconto finanziario, le spese sono state di oltre 900mila dollari. Fonti interne stanno ora mettendo in dubbio la trasparenza dell'ex leader e il perché le spese siano aumentate così drammaticamente. Scheer ha dichiarato lo scorso 12 dicembre che si dimetterà dopo aver perso le elezioni di ottobre contro il primo ministro liberale Justin Trudeau. L'esponente conservatore ha detto che rimarrà in carica fino a quando il partito non sceglierà un nuovo leader. “Global News” riferisce che Scheer ha rassegnato le dimissioni per lo scandalo sul presunto utilizzo del denaro della campagna elettorale per finanziare l'istruzione scolastica privata dei suoi figli. (Res)