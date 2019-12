Usa-Russia: commissione Senato approva legislazione su sanzioni Mosca

- La commissione per le Relazioni estere del Senato degli Stati Uniti ha votato ieri, 18 dicembre, per approvare e inviare all'aula un disegno di legge che impone sanzioni alla Russia per gli sforzi di interferenza nelle istituzioni e per promuovere gli impegni di sicurezza informatica internazionali. La commissione ha approvato il Defending American Security dal Kremlin Aggression Act (DAska) con un voto di 17 a 5. Il disegno di legge imporrebbe sanzioni di ampia portata alla Russia per i tentativi di interferenza, tra cui sanzioni alle banche russe che sostengono gli sforzi di Mosca per minare le istituzioni democratiche straniere e sanzioni ai parenti e associati del presidente russo Vladimir Putin. L'amministrazione Trump si è però opposta al disegno di legge e, in una lettera inviata al presidente della commissione, James Risch, sostiene che la proposta è dannosa per gli Stati Uniti, i suoi alleati europei e l'economia globale. (Was)