Rifiuti Roma: incontro Comune-Regione in Campidoglio, si cerca soluzione in vista chiusura Colleferro

- Una soluzione condivisa sui rifiuti in vista della chiusura della discarica di Colleferro programmata per il prossimo 15 gennaio. Si è svolto nel pomeriggio in Campidoglio un incontro tra i rappresentanti di Roma Capitale e della Regione Lazio per programmare gli interventi necessari alla gestione del flusso dei rifiuti a partire dal prossimo mese. Un nuovo incontro è in programma nei prossimi giorni.(Rer)