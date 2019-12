Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- La Sindaca di Roma Virginia Raggi incontra l'Associazione "Via Veneto" e partecipa alla cerimonia per le nuove luminarie natalizie di via Veneto. Via Vittorio Veneto 137. Ore 18- L'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene al Seminario FMSI "Palestre e Gare Sicure. Medico Dello Sport–Custode di Salute". Circolo Magistrati Della Corte Dei Conti, Via del Foro Italico, 430. Ore 14.- L'Assessora alle Infrastrutture Linda Meleo partecipa all'incontro con l'Associazione "Via Veneto" e alla cerimonia per le nuove luminarie natalizie di via Veneto. Via Vittorio Veneto 137. Ore 18.- Assemblea capitolina.Campidoglio (ore 10)REGIONE- Consiglio regionale del Lazio.Via della Pisana, 1301 (ore 11)- L'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa al convegno dal titolo: 'La Prevenzione vaccinale nella Regione Lazio'.Regione Lazio, via R.R. Garibaldi, 7 (ore 9)- L'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla presentazione del monitoraggio realizzato da Cittadinanzattiva sullo stato dei Pronto Soccorso nel Lazio.Ospedale San Giovanni di Roma, piazza San Giovanni in Laterano 3731 (ore 11) (segue)(Rer)