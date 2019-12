Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Seminario giuridico promosso dall’associazione Luca Coscioni “Diritti nel fine vita, tra Corte Costituzionale e Parlamento”. Dialogo con i parlamentari su "Le conseguenze della 'Sentenza Cappato' e il ruolo del legislatore".Camera dei deputati (ore 10)- Nell’ambito del consiglio del Municipio I, approvazione delle linee guida per il “Recupero dell’ex Campo Roma e realizzazione di una nuova zona a servizi sportivi per Testaccio”.Consiglio del Municipio Roma I, via della Greca, 5 (ore 10:30) (segue)- Evento “Natale al Gemelli”. Tanti i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che hanno confermato la loro presenza: Mara Venier, Andrea Lucchetta, Giacomo Giretto, Vincent Candela, Nicola Pietrangeli, Nicola Piovani, Lillo & Greg, Antonio Giuliani, Catena Fiorello, Max Giusti, Sebastiano Somma, Bianca Guaccero, Andrea Perroni, Filippo Bisciglia, Gianni Rivera, Adriana Volpe, Milena Miconi, Francesca Piccinini e Monica Setta. Conducono la manifestazione Veronica Maya, conduttrice televisiva, e Myriam Fecchi, autrice e conduttrice Rtl 102.5.Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs (ore 11)- Anteprima stampa della mostra “Ponte di Conversazione con Paolo Aita”.Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, viale Fiorello La Guardia, 6 (ore 11)- Conferenza stampa del gruppo capitolino del Pd e della lista civica Roma torna Roma sul Bilancio previsionale 2020.Anticamera della presidenza dell'Assemblea capitolina (ore 12)- Messa di Natale officiata dal Vescovo di Rieti Domenico Pompili e scambio degli auguri con gliimprenditori. Saluti di benvenuto del presidente di Unindustria Rieti Alessandro Di Venanzio e Claudio Galli HR Director Lombardini – Kohler Engines.Rieti, azienda Lombardini Kohler, via E. Greco, 9 (ore 15:30) (Rer)