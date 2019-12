Usa-Canada: firmato protocollo d'intesa su minerali energetici critici

- Il segretario di Stato aggiunto per le risorse energetiche Francis Fannon e il viceministro associato canadese delle risorse naturali Shawn Tupper hanno firmato oggi un memorandum d'intesa (MoU) a Washington, DC sulle risorse energetiche minerali. Gli Stati Uniti e il Canada - riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato - riconoscono che la domanda globale di minerali energetici aumenterà notevolmente nei prossimi anni e questo protocollo d'intesa fornisce un quadro importante per la cooperazione per affrontare queste complesse sfide. Il protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti e il Canada è il secondo del suo genere siglato dalla nuova Energy Resources Governance Initiative (Ergi), che il dipartimento di Stato Usa ha lanciato a giugno. I paesi partecipanti all'Ergi si sono incontrati a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 26 settembre. (segue) (Was)