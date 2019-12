Usa: Corte federale, incostituzionale obbligo assicurazione dell'Obamacare

- La corte d'appello federale di New Orleans, negli Stati Uniti, ha annullato una parte dell'Affordable Care Act, conosciuta come "Obamacare", stabilendo che il cosiddetto mandato individuale - che obbliga i cittadini statunitensi ad ottenere la copertura medica - è incostituzionale. I giudici hanno rimandato ad un tribunale inferiore la questione se il resto della legge sull'assistenza sanitaria possa resistere senza il mandato. Il “mandato individuale" dell'Affordable Care Act imponeva alla maggior parte dei cittadini statunitensi di acquistare un'assicurazione sanitaria o pagare una sanzione che, nel 2017 è stata azzerata. La sentenza di alto livello mantiene viva la minaccia legale per l'Obamacare riducendo al contempo la probabilità che la Corte suprema possa emettere un verdetto finale sulla legge prima delle prossime elezioni. (Was)