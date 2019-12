Usa: McConnell accelera nomine di 13 giudici in Senato

- Il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, il repubblicano Mitch McConnell, ha ottenuto un'accelerazione del processo di conferma di 13 giudici del distretto federale proposti dai Repubblicani. Per accelerare il procedimento, McConnell ha “minacciato” i senatori di prolungare i lavori dell'aula durante il fine settimana e a ridosso del Natale, costringendo i Democratici ad accordarsi sui tempi e procedendo all'approvazione delle candidature in modo da far tornare i senatori a casa. “Il mio motto per il resto di questo Congresso è 'non lasciare posti vacanti alle spalle'", ha detto McConnell. Il presidente Donald Trump ha già assegnato 120 giudici ai tribunali distrettuali e dopo il voto di mercoledì avrà nominato quasi un quinto di tutti i giudici del tribunale distrettuale. Inoltre, l'inquilino della Casa Bianca ha anche nominato 50 giudici presso le corti d'appello federali - più di un quarto di tutti i giudici d'appello - e due giudici della Corte suprema. (Was)