I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

- Nato: Stoltenberg, orgoglioso collaborazione con paesi Golfo - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è detto orgoglioso della collaborazione della Alleanza atlantica con i paesi del Golfo. Lo ha dichiarato Stoltenberg parlando oggi a Kuwait City nel discorso di apertura in occasione dei 15 anni dell'Iniziativa di cooperazione di Istanbul. Stoltenberg ha ricordato che "quando l'iniziativa è stata lanciata 15 anni fa, ha inviato un chiaro segnale dell'importanza della sicurezza della regione del Golfo per la Nato e dell'importanza della Nato per le nazioni del Golfo". Il segretario generale ha aggiunto: "Per garantire la nostra sicurezza, dobbiamo affrontare sfide comuni che nessuno di noi potrebbe affrontare da solo e quindi dobbiamo stare insieme. Terrorismo, energia e sicurezza marittima, cyber-difesa e molti altri sono le sfide che dobbiamo affrontare insieme". Stoltenberg ha ricordato che "in questi ultimi 15 anni, la Nato ha fornito formazione su misura e supporto pratico a tutti i paesi del Golfo: qui nella regione, presso il Centro regionale qui in Kuwait, presso la sede della Nato a Bruxelles e al Nato Defense College di Roma". Il segretario generale della Nato ha precisato che i partner della Nato nel Golfo "hanno sostenuto operazioni guidate dalla Nato in Bosnia, Kosovo e Afghanistan", hanno partecipato "a esercitazioni e alla riforma del settore della sicurezza". Infine Stoltenberg ha dichiarato: “Tutti noi siamo spalla a spalla come membri della coalizione globale contro Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante). Sono orgoglioso della collaborazione che ha avuto luogo tra le nostre nazioni. E non vedo l'ora di approfondire la nostra collaborazione in futuro". (Res)