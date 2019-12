Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, no a coalizione di governo con Lista serba

- Il Movimento Vetevendosje non formerà una coalizione di governo con la Lista serba: lo ha ribadito il leader del Movimento e candidato primo ministro kosovaro, Albin Kurti, in un'intervista concessa al portale d'informazione "Euronews Albania". Kurti ha difeso la sua scelta di non includere la Lista serba nel nuovo governo sostenendo che non si tratta di una violazione della Costituzione. "Rispetteremo i nostri obblighi. Un ministro del governo proverrà dalla comunità serba, ma preferibilmente non dalla Lista serba", ha dichiarato Kurti chiarendo che la Costituzione "non ci obbliga a formare una coalizione con la Lista serba". (Kop)