Kosovo: sondaggio, Forze di sicurezza istituzione che ispira più fiducia tra cittadini

- Le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) rimangono l'istituzione che ispira più fiducia tra i cittadini del Kosovo: è quanto emerge dalla nona edizione del "barometro sulla sicurezza in Kosovo" pubblicato dal Centro per gli studi sulla sicurezza con sede a Pristina. L'81 per cento degli intervistati ha dichiarato che le Ksf sono l' istituzione pubblica di cui si fida di più. A seguire, il 59 per cento degli intervistati, ha detto di fidarsi maggiormente della polizia kosovara; mentre il parlamento e il governo sono tra le istituzioni pubbliche che ispirano meno fiducia nella popolazione kosovara. Oltre il 50 per cento dei cittadini coinvolti nel sondaggio, inoltre, considerano corrotti i giudici ed i procuratori del paese. (Kop)