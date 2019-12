M5s: Di Maio, senatori passati alla Lega avrebbero dovuto dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori usciti dal M5s per passare alla Lega avrebbero dovuto dimettersi per farsi rieleggere: lo ha detto il ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, parlando alla trasmissione "Porta a Porta" in onda stasera su Raiuno. Di Maio ha rivendicato il risultato del taglio dei parlamentari come “un primo passo”. Il governo, secondo Di Maio, nel 2019 ha tagliato i parlamentari, non farà aumentare l’Iva e ha aumentato gli stipendi dei Vigili del fuoco. Secondo il leader del Movimento, le priorità per il prossimo anno dovrebbero essere la riforma della sanità, il salario minimo orario e la legge sul conflitto d’interesse. (Pav)