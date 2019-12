Credito: Di Maio, utile avviare riforma governance Banca d'Italia

- Nei prossimi mesi sarà utile avviare una riforma della governance della Banca d’Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, parlando alla trasmissione "Porta a Porta" in onda stasera su Raiuno. Di Maio ha apprezzato il fatto che Elio Lannutti abbia fatto un passo di lato sulla presidenza della commissione sulle banche. Secondo il leader M5S, nella commissione banche bisognerà accertare le responsabilità, non solo nella gestione della Banca Popolare di Bari, ma anche in altri casi recenti. (Pav)