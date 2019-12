Onu-Italia: Conte, sostegno a Nazioni Unite prioritario

- Il sostegno alle Nazioni Unite è una priorità per l'Italia, paese che crede fermamente al multilateralismo come visione necessaria per affrontare le sfide globali. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza congiunta tenuta questa sera a Villa Madama al termine dell'incontro con il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Conte ha ricordato che l'Italia è il settimo paese finanziatore delle Nazioni Unite e l'undicesimo contributore finanziario complessivo di tutto il sistema onusiano, oltre che il primo fornitore di caschi blu fra i paesi occidentali. "Il sostegno all'Onu è una priorità per l'Italia perché con le Nazioni Unite condividiamo i valori", ha detto Conte, definendo "cordiale" il colloquio avuto. Un punto del dialogo è stato dedicato alla situazione libica, per la quale Conte ha sollecitato un sostegno europeo. "Il ruolo dell'Onu rimane essenziale per proporre soluzioni condivise in particolare per la Libia", ha detto. Il premier ha aggiunto: "Esprimiamo pieno sostegno all'inviato dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, perché sia rilanciato il processo di collaborazione e sosteniamo il processo di Berlino". (Res)