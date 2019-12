Sanità: Gualtieri, firma Patto salute ottima notizia dopo cancellazione superticket

- "La firma del Patto della salute è un’ottima notizia, dopo la cancellazione del superticket in manovra 2020: 3,5 miliardi in 2 anni e la possibilità di assumere medici e paramedici, nuovi investimenti e monitoraggio dell’assistenza per un servizio sanitario nazionale migliore". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. (Rin)