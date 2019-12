Usa: quarto funzionario Pentagono annuncia dimissioni nell'ultima settimana

- Il sottosegretario alla Difesa per l'intelligence, Kari Bingen, lascerà il suo incarico al Pentagono diventando così il quarto alto ufficiale della difesa ad annunciare le dimissioni entro una settimana. Bingen, riferisce la stampa statunitense, ha presentato le sue dimissioni il 5 dicembre e lascerà il 10 gennaio. Bingen era la funzionaria dell'intelligence n. 2 del dipartimento della Difesa e ricopriva l'incarico da maggio 2017. La sua partenza segue altre tre annunciate negli ultimi sette giorni: il 12 dicembre sono state annunciate le dimissioni del massimo funzionario per l'Asia, Randall Schriver; il 13 quelle dell'alto funzionario responsabile del personale e della prontezza Jimmy Stewart, martedì “Defense News" ha riferito anche della decisione del capo dell'Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della difesa Steven Walker che lascerà a gennaio per un lavoro nel settore privato. (Was)