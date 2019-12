Imprese: canadese Snc-Lavalin si dichiara colpevole di frode

- Snc-Lavalin Construction, società canadese di ingegneria e costruzione con sede a Montreal, si è dichiarata colpevole di frode e ha accettato di pagare una multa di 280 milioni di dollari in cinque anni, in cambio dell'annullamento delle accuse a suo carico. Si chiude così uno scandalo di vecchia data che ha offuscato la reputazione della compagnia, arrivando a coinvolgere anche il governo del primo ministro canadese Justin Trudeau. Snc-Lavalin ha dichiarato di aver raggiunto un accordo dopo essere stata accusata di aver corrotto funzionari libici per ottenere contratti tra il 2001 e il 2011. Le azioni della Snc, che sono state sospese alla Borsa di Toronto all'inizio della giornata, sono salite addirittura del 35,3 per cento a 32,59 dollari dopo l'annuncio. Snc-Lavalin pagherà una sanzione di 280 milioni di dollari. All'inizio di quest'anno, il governo di Trudeau ha affrontato accuse secondo cui alti funzionari hanno fatto pressioni sull'ex ministro della Giustizia Jody Wilson-Raybould affinché dirigesse i pubblici ministeri a concludere un accordo piuttosto che a procedere con un processo. (Res)