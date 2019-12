Usa-Canada: firmato protocollo d'intesa su minerali energetici critici (2)

- Ergi - prosegue il comunicato - riflette la crescente urgenza globale di sviluppare le migliori pratiche per lo sviluppo sostenibile dei minerali energetici alla base delle tecnologie energetiche pulite. I paesi Ergi avanzano i principi di governance, condividono le migliori pratiche e incoraggiano condizioni di parità per lo sviluppo e il commercio di minerali energetici critici. Il nuovo protocollo d'intesa: 1) promuove pratiche minerarie responsabili e sostenibili nel settore dei minerali energetici; 2) sostiene le filiere resilienti dei minerali energetici facilitando la connettività commerciale e industriale; e 3) stabilisce misure per soddisfare la domanda attesa di tecnologie energetiche pulite, compreso il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie in progetti di estrazione e trasformazione. (Was)