Imprese: interruzione produzione Boeing 737 Max avrà ripercussioni su rete fornitori

- La decisione annunciata da Boeing di fermare la produzione dei modelli 737 Max, a terra da nove mesi a seguito di due incidenti che hanno ucciso 346 persone, avrà ripercussioni ben oltre il quartier generale di Chicago del costruttore di aeromobili e il suo gigantesco impianto di produzione a Renton, nello stato di Washington. La decisione porterà infatti a conseguenze nelle catena di approvvigionamento aerospaziale mondiale dalla California al Kansas, dal Regno Unito alla Francia, scrive il “Wall Street Journal”. Boeing acquista componenti per il Max da circa 600 aziende, tra cui grandi aziende come General Electric (Ge), che fornisce motori per gli aeromobili e produttori meno noti specializzati in componenti come sistemi di illuminazione e sedili. Molti produttori dipendono da Boeing per gran parte dei loro affari, come la società francese Safran, che produce motori per la Max in collaborazione con Ge, oppure Senior Plc, una società britannica la cui filiale californiana produce tubi per il colosso statunitense. Boieng prevede di continuare ad acquistare componenti da alcuni dei principali fornitori, anche se probabilmente a un prezzo ridotto e rivedendo il supporto dei singoli appaltatori caso per caso. (Was)