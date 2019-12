Usa-India: creata linea diretta tra capi della Difesa

- L'India e gli Stati Uniti hanno creato una linea diretta tra i loro capi della Difesa nel corso del dialogo Esteri-Difesa (“2+2”) tra i due paesi. Lo ha detto il ministro della Difesa indiano Shri Rajnath Singh in una conferenza stampa. Singh e il ministro degli affari Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar sono in visita a Washington per l'incontro ministeriale con le loro controparti statunitensi Mark Esper e Mike Pompeo. "Abbiamo raggiunto traguardi importanti (...). Alcuni di questi includono la creazione di una linea diretta tra me e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti", ha detto Singh. La riunione odierna è la seconda del formato “2+2”, dopo quella inaugurale svoltasi il 6 settembre 2018 a Nuova Delhi. Secondo il quotidiano indiano “Times of India”, le due parti hanno firmato un accordo di sicurezza che consentirà il trasferimento di tecnologia della difesa. Durante la conferenza stampa dei quattro leader, il capo del Pentagono Mike Esper ha affermato che gli Stati Uniti stanno lavorando con l'India per un accordo commerciale equo e reciproco. (Was)