Banche: Di Maio, Lannutti pronto a rinuncia presidenza commissione d'inchiesta

- Elio Lannutti è disponibile a rinunciare alla candidatura a presidente della commissione d’inchiesta sulle banche. Lo ha annunciato il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, parlando a "Porta a Porta" in onda stasera su Raiuno. Di Maio ha detto di avere visto Lannutti che "si è detto disponibile a una passo di lato". "Nei prossimi giorni individueremo un nome, ma l’importante è che la commissione parta. Dopo Lannutti, per la presidenza credo in ordine ci fossero i deputati Alvise Maniero e Carla Ruocco", ha detto Di Maio. (Pav)