Riforme: Magi (+Europa), referendum occasione preziosa

- "Il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari sarà un’occasione preziosa per dare vita a un dibattito su una riforma costituzionale che in Parlamento è stata approvata sotto la spinta di opportunismi, di trasformismi e di una demagogia truffaldina". Lo afferma in una nota il deputato di Radicali +Europa, Riccardo Magi. "E’ stato raccontato agli italiani che la crisi del Parlamento e il cattivo funzionamento del nostro sistema istituzionale sono dovuti a un eccessivo numero di parlamentari ma chi lo ha affermato sa benissimo che non è così. Con una conferma del taglio non avremo maggiore efficienza ma avremo minore pluralismo e rappresentatività del Parlamento. E’ un grave sintomo di scarsa sensibilità democratica l’affermazione del vicesegretario del Pd Orlando che vede nel referendum costituzionale solo un modo per spendere i soldi dei contribuenti mentre dovrebbe essere vissuto come un momento alto di dibattito democratico e di partecipazione dei cittadini sulla modifica della Costituzione". (Com)