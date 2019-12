Venezuela: Guaidò, informativa Bachelet conferma nostre denunce (5)

- Bachelet ha inoltre fatto riferimento alla situazione economica. Secondo dati della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Cepal) il Venezuela chiuderà il 2019 con una contrazione economica del 25,5 per cento, con una perdita accumulata di Pil del 62,2 per cento. Secondo dati diffusi a novembre dalla Caritas nelle aree più povere l’11,9 per cento dei bambini presenta segni di malnutrizione acuta, un aumento del 56 per cento rispetto al 2018, mentre il 32,6 per cento presenta ritardi nella crescita. (segue) (Brb)