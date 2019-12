Libia: Di Maio, Italia sta recuperando ruolo che gli spetta

- L’Italia sta recuperando il ruolo che gli spetta in Libia: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a "Porta a Porta" in onda stasera su Raiuno. “La caduta del governo quest’estate ci ha fatto perdere terreno”, ha riconosciuto Di Maio, secondo cui adesso, dopo la sua visita di ieri e gli incontri con il capo del governo di accordo nazionale di Tripoli, Fayez al Sarraj, e il comandante dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar, l’Italia sta recuperando il suo ruolo. Di Maio ha detto di aver sentito oggi il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, e domani farà lo stesso con gli omologhi di Russia e Stati Uniti, rispettivamente Sergej Lavrov e Mike Pompeo. “Ci stiamo tenendo in contatto perché la Libia è una questione che riguarda prima di tutto l’Italia. Nomineremo un inviato speciale dell’Italia per poter stare in Libia continuamente in relazione con le parti”, ha dichiarato il ministro. “Dobbiamo favorire il dialogo perché questa è una grande proxy war, una guerra per procura, in cui ci sono le due parti ma ci sono tante interferenze di altri Stati”, ha affermato Di Maio.(Pav)