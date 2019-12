Migranti: Di Maio, blocco Nave Gregoretti iniziativa Salvini, non c'era interesse pubblico prevalente

- Sulla vicenda del blocco di Nave Gregoretti "non c’era l’interesse pubblico prevalente": si è trattato di "un’azione personale" dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, parlando a "Porta a Porta" in onda stasera su Raiuno. Nel 2018, ha ricordato Di Maio, “bloccammo” la Nave Diciotti perché “l’Europa non ci ascoltava e riuscimmo ad ottenere la distribuzione”. Secondo Di Maio, il 31 luglio 2019 c’era una situazione ben diversa in quanto “la redistribuzione funzionava” per cui il blocco della Gregoretti non fu un’azione presa dal governo ma dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Non c’era l’interesse pubblico prevalente”, ha dichiarato Di Maio annunciando che riguardo l’autorizzazione a procedere contro Salvini “voteremo contro l’interesse pubblico prevalente”. (Pav)