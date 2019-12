Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 19 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 10 - Palazzo civico, sala Rossa:Consiglio comunaleOre 10,30 - Mercato di Porta Palazzo e Mercato Centrale: l'assessore Unia partecipa alla conferenza stampa "Progetto Repopp, risultati e prospettive".Ore 16.15 - Canile Rifugio municipale, strada Cuorgné 139: l'assessore Unia partecipa alla Festa di Natale del Canile e lancia l'"Anno del Gatto 2020".Ore 18.30 - Polo del 900, via del Carmine 14: l'assessore Giusta è presente all'evento "Speciale Liberazioni di Letter@21". (segue) (Rpi)