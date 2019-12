Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .Ore 14, Villanova Mondovì (CN), via Alessandro Orsi 8, l'assessore Marnati partecipa al convegno "Le prospettive di riforma nella gestione dei rifiuti"Ore 14.30, Torino, Convitto Nazionale Umberto I, il presidente Cirio partecipa alla presentazione del progetto Polisportiva ConvittoOre 15, Torino, il presidente Cirio visita il CottolengoOre 16, Cuneo, Provincia, il vicepresidente Carosso incontro la Comunità delle Aree protette delle Alpi Marittime per il rinnovo del presidenteOre 17.30, Torino, il presidente Cirio visita la LavazzaOre 18, Torino, via Millio 26, Cna, l'assessore Tronzano partecipa all'incontro di presentazione di nuovi progetti e scambio di auguri in occasione delle festività natalizieOre 18.30, Biella, l’assessore Caucino partecipa al tradizionale scambio di auguri con il prefetto di BiellaOre 21, Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi, piazza Bodoni, l'assessore Poggio assiste al concerto di Natale, i canti della tradizione piemontese (segue) (Rpi)