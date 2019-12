Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .REGIONEConsiglioore 9:30 e 14:30, Aula, seduta del Consiglio regionale.ore 10:00, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare Sinigaglia di Torino.ore 12:00, Sala Viglione, conferenza stampa di fine anno. Con il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia intervengono i componenti dell'Ufficio di presidenza.ore 14:30, Sala Viglione, corso di aggiornamento per Enti locali sui finanziamenti dell'Ue. Interviene ‘avvocato Michele Vellano.ore 17:30, "Porte aperte a Palazzo Lascaris", visite guidate per i cittadini.ore 21:00, Conservatorio Giuseppe Verdi (via Mazzini 11), “Concerto di Natale - I canti della tradizione piemontese", promosso dal Consiglio regionale in collaborazione con il Centro studi piemontese. Interviene il presidente dell'Assemblea regionale Stefano Allasia. (Rpi)