Migranti: Bernini (FI), dalle Procure due pesi e due misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, sottolinea che "se Salvini chiude i porti a una nave di clandestini per i magistrati è sequestro di persona. Quando il governo giallorosso ha bloccato per giorni un’altra nave di migranti, invece - fa notare in un comunicato -, nessuna Procura è intervenuta. Questo dimostra due cose: che l’obbligatorietà dell’azione penale è un optional e che in Italia la politica migratoria è autorizzata a farla solo la sinistra". (Com)