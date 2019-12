Libia: Di Maio, bombardamento 2011 fu errore storico per Italia

- Il bombardamento della Libia nel 2011 fu uno dei più grandi errori della storia ed anche, come Italia, di averlo sostenuto. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, parlando a "Porta a Porta" in onda stasera su Raiuno. Secondo Di Maio, quella del 2011 è stata una “scelta sciagurata che ha prodotto instabilità che ancora va avanti”. Il ministro ha inoltre condannato gli accordi siglati tra il governo di Tripoli e la Turchia su confini marittimi, un’intesa “che certamente non si poteva fare”. Il titolare della Farnesina è intervenuto anche sull'intesa sulla sicurezza raggiunta lo scorso 27 novembre tra Ankara e Tripoli, affermando che si tratta di un accordo molto grave con la prospettiva di soldati turchi sul terreno. A modo di vedere del ministro, si tratta di un’inaccettabile escalation che va evitata con ogni mezzo. L’Italia, ha ribadito Di Maio, nominerà un inviato speciale per avere “contatti diretti” quotidiani con tutte le parti. “Deve essere una figura politica aiutata dal nostro corpo diplomatico e dall’intelligence”, ha dichiarato, auspicando anche una missione europea in Libia per cui “voglio coinvolgere” l’Alto rappresentante per la politica estera Joseph Borrel. Secondo Di Maio, dalla stabilità in Libia dipende la sicurezza in Europa. “Auspico che Stati Uniti, Russia e Turchia dialoghino”, ha detto Di Maio, secondo cui questo è possibile tramite la mediazione dell’Ue. (Pav)