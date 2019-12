Ambiente: via libera al Piano nazionale per energia e clima

- Via libera della Conferenza Unificata al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, presentato dal ministero dello Sviluppo economico insieme ai ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella seduta svoltasi oggi a Roma, presso il Palazzo della Stamperia, è intervenuta la sottosegretaria Alessandra Todde in rappresentanza del Mise è stato presentato il Pniec, in attuazione del regolamento (Ue) 2018/1999, facente parte del pacchetto di provvedimenti comunitari necessari per assicurare il rispetto degli obiettivi 2030 in materia di energia e clima. Il Piano individua gli obiettivi nazionali 2030 e le misure necessarie per il loro raggiungimento sulle cosiddette cinque dimensioni dell’energia: decarbonizzazione, comprese le fonti rinnovabili; efficienza energetica; sicurezza energetica; mercato unico dell’energia; innovazione e competitività. (segue) (Com)